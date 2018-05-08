〈中部〉台中頭一遭 豐原軟埤仔溪賽龍舟

2018-05-08

六月二日及三日登場

〔記者歐素美／台中報導〕台中市首場龍舟賽將於六月二日及三日在豐原區軟埤仔溪登場！比賽分為「龍舟競速」及「龍舟拔河」，市府運動局已採購六艘小龍舟及兩艘大龍舟，將擇日邀請市長林佳龍主持點睛祈福下水儀式，並將提前開放河道供參賽隊伍練習；水利局最近搶先曝光已整治完成的河道，美景如畫。

市府配合舉行台中世界花博，分五區整治豐原區軟埤仔溪，各單位正積極施工中；其中第五區由水利局負責，水利局長周廷彰表示，目前土木工程已完工，植栽工程進度也達七成，預計七月如期完工。水利局日前請來專業攝影，搶先曝光河道夜景等，美景如畫，令不少網友紛紛詢問「這是在哪裡」。

水利局打造一公頃景觀湖

其中，水利局利用水閘門打造面積約一公頃的景觀湖，除可提供輕艇等水上遊憩之用，還可做為滯洪池，發揮蓄洪調節功能。因景觀湖寬廿至卅六公尺、長三百餘公尺，水深可達三公尺，運動局規劃將於六月二日及三日舉辦龍舟競賽。

目前六都中，僅台中沒有龍舟比賽，縣市合併前，台中市曾在台中公園舉辦龍舟賽，但使用的是「橡皮艇」；大里康橋也有輕艇及划龍舟體驗，不過規模未達競賽層級。台中市輕艇協會理事長林婉如表示，軟埤仔溪划龍舟，應該是台中市有史以來首場划龍舟比賽。

分龍舟競速及龍舟拔河

台中市龍舟競賽將分成公開組、高中組、大專組及機關團體組，六人制的「龍舟競速」，限一百隊報名，每隊十人，含領隊、教練及六名選手，以一百五十公尺計時競速；四人制的「龍舟拔河」卅二隊，限已報名龍舟競速的隊伍報名，採四公尺勝負賽或計時一分鐘單淘汰，網路報名至五月十日止。