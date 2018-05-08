〈中部〉啟用才年餘 溪尾大橋吊索漏油

2018-05-08

〔記者陳建志／烏日報導〕連接烏日溪南地區和溪尾里的「溪尾大橋」，二○一六年底通車後，溪尾里民眾前往台中市區所需時間，從五十分鐘縮短為五分鐘，溪尾大橋還因施工品質受肯定，獲得公共工程金質獎土木工程類「特優獎」肯定。不過，近日民眾經過發現，橋樑結構之一的吊索，有好幾處底部都出現漏油的狀況，擔心影響結構安全，希望市府趕緊派人檢修。

市府研判潤滑油外洩 無安全疑慮

市府建設局養工處處長陳全成表示，溪尾大橋還在保固期內，昨已通知廠商和技師到場察看，強調整座橋樑六十四根的吊索，每根都有裝設應變器，隨時可從電腦監控吊索的狀況，到昨天都未發現有異常狀況，初步研判無安全疑慮，懷疑是吊索的潤滑油從底部帽套外洩，已要求廠商針對所有吊索進行檢查，並查明漏油原因，進行檢修。

烏日區溪尾里過去因烏溪阻隔，雖屬烏日區土地，但里民前往台中市區，都要繞道南投或彰化，路途相當遙遠。在各界努力下，政府斥資八億多元，興建全長二．一公里、路寬十二米的溪尾大橋，並於前年十一月舉行盛大的啟用通車典禮。

溪尾大橋通車後，讓民眾進出溪尾里更方便，尤其溪南這端與福高烏日交流道相連接，民眾前往福高、中山高和台七十四快速道路都很方便；不過，寬達十二米的道路，在溪尾端銜接慶光路時，路寬卻驟減剩三米，連兩輛小客車會車都很困難，遭外界質疑未做好配套。

市議員吳瓊華昨則表示，近日接獲溪尾民眾陳情，表示最近經過溪尾大橋時，發現從溪尾往烏日溪南方向的橋樑吊索，有好幾根底部都出現漏油的情形，由於並非正常狀況，擔心影響橋樑安全，前往查看後發現，至少有四根吊索的底部出現漏油。因吊索是橋樑的主結構之一，擔心漏油影響鋼索的拉力，影響橋樑結構安全，要求市府建設局趕緊派人檢修。