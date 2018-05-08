〈中部〉癌嬤養2孫女 最想看她們長大

2018-05-08

22超人媽媽、阿嬤 提前過母親節

〔記者劉曉欣／彰化報導〕不一樣的母親節大餐！彰化縣議員賴清美邀請二十二位「超人媽媽」齊聚一堂享用小火鍋，歡喜切蛋糕，提前歡慶母親節，希望讓這群自立又自強的弱勢媽媽，也能夠跟全天下的母親一樣，過個難忘的母親節！

賴清美表示，對於弱勢的「超人」媽媽來說，顧好三餐都已經是用盡「洪荒之力」，不敢奢想母親節大餐，因此，她特別招待這群超人媽媽吃個小火鍋，雖然算不上是大餐，也能享受過節的歡樂氣氛。

而出席的「超人媽媽」當中，林秋鶴算是「阿嬤」兼「媽媽」；她說，因為兒子離婚，兩個孫女從一出生就帶回來給她養，但近來發現自己罹癌，孫女抱著阿嬤、阿公一起哭，她為了孫女，只好堅強抗癌，最大的願望就是看到兩個就讀國小的孫女能夠長大成人。

而從中國嫁到台灣的黃稜茜是個「四寶」媽，因為丈夫生病無法工作，四個小孩都在念書，全由她工作來養活全家，還好小孩非常貼心，生活就算再累，只要看到孩子的笑容就非常滿足。

5孩子3人弱智 陳妹鈴無怨尤

身為「五寶」媽的陳妹鈴，老天爺給她「超級任務」，五個小孩當中，有三個小孩弱智，丈夫也因病常常進出醫院；陳妹鈴說，她從來不怨老天爺，既然孩子生下來了，就要好好照顧。

彰化縣副縣長林明裕也為這群「超人媽媽」送上祝福，她們不只是撐起了家庭的重擔，在面對生命難題時的堅毅態度，正是給孩子最好的身教。