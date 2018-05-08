〈中部〉極品補給 虎尾馬拉松開始報名

2018-05-08

烤雞、有機蔬菜吃通海

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「有機、有雞+布袋戲。」虎尾全國馬拉松邁入第八年，昨天在六房媽祖虎尾下溪里大庄紅壇宣布即日起受理報名，十月七日起跑，號稱史上最強補給，且站站有表演，邀請全國跑友共襄盛舉。

連續八年的虎尾全國馬拉松開始受理報名，昨天虎尾吉祥物「虎尾虎」亮相，雲林縣馬拉松路跑協會人員、雲林縣府文化處長林孟儀、教育處副處長林慧蓉、虎尾鎮長林文彬、虎尾鎮代會主席丁學忠等人也共襄盛舉，雲林縣虎尾魅力商圈理事長程素鳳號召店家參與，結合國際偶戲節，不僅可以吃到烤雞，各種不同吃法的雞全都會出現在各補給站。

林文彬指出，虎尾馬拉松今年延續去年火紅的烤全雞，還有「雲林好雞」一系列極品補給，再結合六房媽祖宗教文化，活動當天將聘請名廚烹煮風味餐及有機蔬菜農夫市集。

雲林縣馬拉松路跑協會主委薛柏良說，今年賽事分全馬組（四十三K）、超半馬（廿四K）、挑戰組（十二K）及健康組（六K）今天上午十點起開放網路報名，可洽詢05-6326908或活動網站http://www.focusline.com.tw/，歡迎十月七日到虎尾參加全國最熱鬧的馬拉松。

林孟儀強調，雲林國際偶戲節也將在十月六日開幕，好戲連棚拚場，值得跑友提前來，路跑活動結束後再留下來看好戲。