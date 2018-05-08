〈中部〉龍子女上小學 新生數止跌回升

2018-05-08

〔記者蔡宗勳、王善嬿／嘉義報導〕「龍子女」今年（八月起的一○七學年度）要上小學了，嘉義縣小一新生數止跌回升，但新生兒愈來愈少已成趨勢，嘉縣暫無裁併校規劃，加強發展迷你小校特色，讓人數劣勢成為學習優勢。

嘉縣比去年多79人

嘉縣受「少女子化」衝擊嚴重，學生數逐年減少，在龍子女加持下，今年國小新生數二千九百三十五人，比去年（一○六學年度）增加七十九人，但新生數低於五人（含五人）的學校有四十四所，占全縣三分之一，其中，一人班級六所，大南國小安靖分校與義竹國小頭竹分校新生掛零。

縣府教育處長王建龍說，嘉縣人口老化全國第一，出生率敬陪末座，若照以往平地學校學生數低於五十人就要裁併的標準，將有三十幾所走入歷史，但廢校不利學生就近求學，目前沒有裁併的規劃。

王建龍表示，學生數少有少的好處，個個都是寶，可以看見每個孩子的優缺點，老師多用點心，就能讓小朋友適性發展，近年力推「混齡教學」收到很好的效果，例如溪口鄉柴林國小學生數三十三人，由中、高年級學生組成的口琴隊獲得全國第二，完全沒有偏鄉小校的劣勢。

嘉市增加256人

嘉義市政府教育處課程發展科長林淑華說，嘉市國小去年新生數二千三百七十九人，今年增加二百五十六人為二千六百三十五人，主要受龍子女增加影響，教育處國民教育科長林銘懋說，根據新生報到狀況，博愛、崇文國小將各增一班，興嘉國小現核定八班，各校班級數待六月底確定。