〈中部〉偏村顧獨老 水林廢豬舍打造食堂

2018-05-08

〔記者黃淑莉／雲林報導〕水林鄉蕃薯社區位處偏遠，社區獨居長輩外出吃飯或買便當，騎腳踏車來回市區要一小時，社區理事長吳世明率領社區志工把社區內閒置二十年的豬舍修繕改造成「憨吉客棧」，成為社區長春食堂、老人關懷據點、學堂及集會場所。

水林鄉南七村有松中、松北、松西、蕃薯、山腳、塭底及瓊埔，許多年輕人外出工作，村裡的長輩幾乎都獨居，蔦松國中校友會幾年前開辦長青食堂，由校友會出資、出力每天統一煮好飯菜，再由志工送到各村給長輩用餐。

蔦松長青食堂志工李明遠表示，瓊埔社區後來由社區食堂供餐，其他六村仍由校友會供餐，七十五歲以上免費，另校友會也提供在地老弱急難救助及獎學金。

紅磚木窗古早味

吳世明指出，去年社區參加縣府舉辦社區ＰＫ賽，透過社區民眾力量改造社區髒亂點、閒置空間，想到社區長輩用餐環境差，討論後決議改造位在村中心閒置二十年的豬舍，縣府官員到場會勘場地，看到屋頂已塌陷、雜草叢生、內部髒亂不堪，不看好社區有能力改造，幸好幹部、志工大家齊心合力，從環境整理著手，接著把塌陷屋頂恢復，只花一個半月就把豬舍改造成「憨吉客棧」。

「憨吉客棧」外牆保留原有紅磚牆，塗上代表社區意象的彩繪，溫馨又搶眼，內部維持豬圈的舊樣，連窗戶也仿古代木頭拉式窗，黑色屋頂上設計有採光照、通風口，讓屋裡冬暖、夏涼。

規劃保健、運動區

客棧除長青食堂週一至五每天有二、三十位老人用餐，還有健腳運動區；保健區可以量血壓，資料與北港媽祖醫院連線，隨時掌握老人家身體狀況；衛生區即廁所及潔牙地方；閱讀區社區民眾可以休閒看書。