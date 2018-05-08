〈中部〉藍批明年房屋稅大漲 市府：7月後新建案才適用

2018-05-08

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市不動產評價委員會決議調整房屋稅，國民黨議員昨批評，市府刻意避開今年選舉年，明年房屋稅狂漲，要求逐年緩漲；市府地方稅務局回應說，無關選舉，今年七月以後取得使用執照的新建築才適用新稅率，既有建物適用舊稅率並無影響，台中市調幅與課稅基礎都是六都最低。

國民黨議員陳政顯、蘇柏興、張廖乃綸和張瀞分在市議會召開記者會表示，台中市房屋稅已卅年沒調漲，但林市府團隊卻因每年總預算不斷增高，舉債已到天花板，把腦筋動到人民身上，去年先狂漲地價稅，明年則大漲房屋稅。

在場十一位國民黨議員輪番指出，市府還刻意避開選舉年，房屋稅明年起大漲，新稅率從今年七月開始，凡取得使用執照或新建、改建、增建的房子都適用，預估市府每年增加一億多元稅收，卻讓市民老房不敢改建、年輕人不敢買新房。

議員們又說，都市更新、新投資的百貨商場、飯店、工廠投資成本恐怕都要增加；而基本薪資慢慢調，房屋稅卻一次大漲，太不合理，直斥市府團隊選後大搶錢。

漲60％ 但調幅與稅基六都最低

稅務局表示，中市房屋標準單價已嚴重偏離合理造價，不動產評價委員會去年六月決議調漲房屋標準單價六十％，今年七月以後取得使用執照的新建築明年才適用新課稅基礎，既有建物適用舊稅率並無影響；不過，調幅與調整後的課稅基礎都是六都最低。

今年度房屋稅 適用舊的課稅基礎

稅務局說，房屋稅依規定房屋標準單價每三年應重行評定一次，二○一四年起台北調幅一百六十％、新北一○○％、高雄八十一％、台南六十六．六七％、桃園六十％，台中在六都最晚調整，正開徵的二○一八年度房屋稅適用舊的課稅基礎，甚至可能因折舊而降低，一切全無選舉考量。

對此，台中市不動產開發公會市場資訊委員會表示，因為只對今年七月以後取得使用執照的個案有影響，影響層面不大，對於現階段銷售，由於地段率不調亦影響不大。