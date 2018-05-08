〈中部〉開到哪燒到哪？ 南投設移動火化車

2018-05-08

議員指管理不易 要求撤銷

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府鑑於火葬場設置不易，核准移動式火化車設置許可，惟昨遭議員陳翰立、張志銘及許阿甘強烈抨擊，指移動式火化車依規定只要在公墓、殯儀館等殯葬設施處就能運作，未來等於開到那裡就燒到那裡，不但難以管理，擾亂民心，也可能被歹徒利用毀屍滅跡，恐怕比設置火葬場衍生的問題更嚴重，議長何勝豐也要求縣府撤除該許可案，否則不排除刪減民政處預算。

陳翰立、張志銘昨質詢時指出，縣長林明溱信誓旦旦表示不會在竹山鎮設火葬場，縣府卻暗中核准設置移動式火化車，且依「殯葬管理條例」規定，火化車可在公墓、殯儀館及納骨塔等合法殯葬設施處運作，也就是說未來縣內所有公墓都可能成為臨時火葬場，這跟在竹山鎮設置火葬場有什麼不一樣？縣府簡直是欺騙善良老百姓，且質疑林縣長究竟知不知道縣府已核准設置移動式火化車一事？

許阿甘也表示，移動式火化車可在縣內各鄉鎮市公墓到處趴趴走焚燒遺體，比火葬場更難管理，不但有空污疑慮，也擾亂民心，屆時運作時恐引發各地民眾抗爭，且萬一遭歹徒利用，更可能成為毀屍滅跡的最佳工具。

秘書長代決行 縣長不知情

縣府民政處長吳燕玲表示，由於興建火葬場須經嚴格環評，且是嫌惡的鄰避設施，興建過程往往遭民眾強烈抗爭，因此內政部才會修法推動移動式火化車，解決現有火葬場之不足， 該移動式火化車核准設置許可案公文，當初是由縣府祕書長代為決行，縣長並不知情。

吳燕玲強調，根據內政部訂定的「移動式火化設施設置及管理辦法」，移動式火化車核准設置許可後，包括火化、空污、消防、錄影及資訊管理等相關設施，仍須報縣府檢查合格才准予啟用，且實施火化業務前，也要先徵得火化地點經營者或管理單位同意，並將行經路線及預定停留時間報縣府核備，不是核准設置許可就能運作。

縣長林明溱說，他並不知道民政處核准移動式火化車設置許可，他也認為不太妥當，既然有人反對，窒礙難行，當初中央就不應推動此政策，將道德勸說業者主動撤除該案。