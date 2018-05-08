〈中部〉打造Yun Tech矽谷 雲林創業園區落成

2018-05-08

產官學簽約 成立創新育成聯盟

〔記者林國賢／雲林報導〕成立廿年的雲林科技大學產學與智財育成營運中心昨遷入「產學研大樓」，並與雲林縣政府、資策會及多家民間企業簽約成立創新育成聯盟，攜手打造中區最大創業園區，開展雲林新經濟模式。

雲科大校長楊能舒表示，雲科大產學與智財育成中心結合公部門、企業社團、創投等各項資源，協助地方傳統產業躍升，扶持文創產業、青創產業，有不錯成績，一起打造YunTech矽谷基地。

楊舒能說，產學研大樓由教育部挹注經費建造，將成為中部最新最大創業園區，該大樓將創設「未來學院」、「雲科工研院」，結合產業界與學術界資源，推動新型態教學培育系統，搭配公部門、企業社團和民間等資源，開創雲林未來新經濟模式。

雲林縣長李進勇表示，雲科大產學與智財育成營運中心廿年來協助許多青創團隊順利營運，盼創業園區成為產官學界合作平台，造就縣內民生化工、電子資訊、文創科技等三大領域產業萌芽。

楊能舒表示，新創園區企業進駐率已達七成，聚焦民生化工、電子資訊、文創科技三大領域，輔導雲林傳統產業、綠能產業和日本知名動畫企業，同時提供商務共同辦公室，提供創業團隊或自由工作者進駐。

昨天簽署加入創新聯盟有雲林縣政府、斗六市公所、各工業區協進會、資策會、中部大學育成中心和民間育成范特喜綠光原創等單位，攜手共同打造產學研大樓成為中區創業新聚落中心。