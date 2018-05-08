〈中部〉嘉市人均負債112元 全國第三低

2018-05-08

十億負債減到剩三千萬

〔記者王善嬿／嘉市報導〕財政部公布去年底各縣市公共債務概況，除金門縣、連江縣零負債，嘉義市人均負債一百一十二元緊追在後，展現開源節流的理財成果；市長涂醒哲昨說，上任時，市府大約負債十億元，經每年攤還，減債為三千多萬元，該省則省、該用則用，財政健全才能提供市民更多的社會福利。

爭取前瞻建設補助252億

涂醒哲表示，任內沒有花錢舉辦放煙火等活動，避免不必要人事支出，爭取前瞻基礎建設計畫包括鐵路高架化等四十九案，中央補助共二百五十二億元，地方收益部分，湖子內區段徵收提早分發土地、活絡交易市場，土地增值稅增收三億元，不但債務減少，還有建設，包括污水處理廠、國民運動中心、貨物轉運中心等。

市府主計處資料顯示，嘉市人均負債自二○○六年到去年，十一年來有高有低，最高在二○○七年達一萬四千五百三十九元，二○○九年下降到一萬二千六百六十元，隔年又升高到一萬三千○七十七元，二○一一年降為一萬○三十七元，之後逐年下降，到去年十二月底降為一百一十二元。

議員︰嚴審預算也是原因

民進黨籍市議員蔡文旭表示，人均負債能減為一百一十二元，除民進黨執政，中央與地方一條線，涂醒哲與市府團隊勤跑中央部會、提計畫爭補助的努力，跟議會嚴謹審查預算都是原因，他認為只要不浪費，如智慧科技處預算，議會應通過，「過度刪減對市政推動不利」。

國民黨籍市議員鄭光宏說，人均負債減少是歷屆市長、行政延續的成果，嘉市財政不能只在意人均負債，涂醒哲若提出重大建設，清楚說明預期效果及目標，即使要舉債，相信市民、議員都會支持。