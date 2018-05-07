〈南部〉清代吏治箴言匾展出 民眾超有感

2018-05-07

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市首批市定「一般古物」之一的《清代吏治箴言匾》，雖然距今已有超過百年的歷史，但內文短短十六個字，在現代社會絲毫沒有違和感，仍深具警世、醒世意涵，十一年多前進行文資審議時，曾因國務機要費案，聲名大噪，目前正在鄭成功文物館展出，不少參觀民眾看了有感而發，「政府官員和民意代表都應該看。」

《清代吏治箴言匾》內文「爾俸爾祿，民膏民脂；下民易虐，上天難欺。」為清同治八年（西元一八六九年）台灣縣知縣白鸞卿敬錄聖訓後，刻成匾額懸掛在縣署裡的「戒石銘」，二○○七年三月，成為南市在《文資法》上路後，最早指定的「一般古物」之一，為台灣現存最古、最大的「戒石銘」。

文化局表示，「戒石銘」源自五代後蜀末代君主孟昶的《頒令箴》，全文四言二十四句，共計九十六字，勸誡官吏應時常感念百姓衣食父母之恩，為官處政，務必清正廉潔。有關「戒石銘」是宋太祖趙匡胤還是宋太宗趙匡義頒布，有多種說法，不過，讓「戒石銘」發揚光大、成為官署庭前「標準配備」的，則是南宋高宗。

文化局與台南市文化資產保護協會合作策劃的「成功─典藏瑰寶」常設展，展出文物中包括《清代林朝英書法木刻》、《台灣縣蘇孝銘佾生執照》等七件市定一般古物，其中《清代吏治箴言匾》的十六字箴言，讓參觀民眾最有感觸。