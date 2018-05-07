〈南部〉關廟山西宮建醮 王船龍骨安座

2018-05-07

〔記者吳俊鋒／關廟報導〕關廟區是旅美棒球好手王建民的故鄉，當地山西宮十二年一度的建醮盛會即將登場，昨天凌晨在轄境神轎、陣頭的護持下，舉辦取（左舟右參）儀式，逾三千名虔誠的信眾隨行、恭迎，活動持續到午後，順利完成安座，也宣告王船起造工程正式展開。

關廟區共有十七里，將近六成五屬於山西宮的轄境，堪稱當地的信仰中心，連王建民都是主祀神明文衡帝君的「契子」，香火之鼎盛，遠近馳名。

山西宮每逢生肖狗年，都舉辦王船祭典，成為重要傳統，這次的戊戌科廟會，是大台南升格後首度建醮，備受各界矚目。

所謂的（左舟右參），又稱王船的龍骨，深坑里一株桃花心木的枝幹被神明挑中，且包含地點、時程及所需要的長度等，都是關帝爺指示。

長度將近四．七三公尺

為了舉辦戊戌科慶成祈安王醮，山西宮已完成船廠的搭建，昨天取（左舟右參），換算後，長度將近四．七三公尺。

啟程取（左舟右參）前，先進行接禮，轄內各廟宇的神轎集結，連同山西宮總計十二頂，加上龍、獅、宋江、跳鼓等各式陣頭，相當熱鬧，昨天凌晨兩點出發，往目的地前進。

根據廟方統計，報名的隨香人員多達三千位，男女老幼都有，熬夜參與，顯見當地民眾對山西宮關帝爺信仰的虔誠。

清晨六時開斧，取下所需要的枝幹後，再到木材工廠裁修指定的規格，十點半之前，請回廟區，各神轎、陣頭陸續返程，請（左舟右參）大典隨即登場，進行安座。

在眾人迎請下，廠官爺、總趕公與天上聖母，連同所屬的兵將等一起開光，直到午後，相關祭儀才順利完成，歷時逾十二個鐘頭，山西宮建醮董監事、主會團，及其轄境各廟宇代表，還有關廟區長王素珠等地方各界，都全程與會。