〈南部〉青春設計節X影展 台藝大金獎

2018-05-07

〔記者葛祐豪、洪定宏／高雄報導〕「二○一八青春設計節X影展」昨天於駁二舉辦頒獎典禮，五十七組創意設計競賽、四十三組青春影展入圍團隊，爭取共一五○萬競賽總獎金，結果出爐，南台科大及台灣藝術大學成了大贏家。

高雄市副市長史哲表示，青春設計節由最早的幾所南部創意設計科系聯展，迄今集合五十九所學校、一○八校系的規模，在產官學各方的合作下，共同為高雄年輕設計能量，挹注一股強而有力的支撐力道。

評審分成青春競賽五大類別、青春影展二大類別，分別進行評比，今年作品較多從生活面向及自我經驗出發，深入在地，評審團讚賞台灣學子設計面及技術面均具水準之上。

青春競賽五大類別，南台科技大學囊括三項金獎，分別是視覺傳達設計類的「歡迎來到怪怪夢」；互動科技與遊戲設計類的「SteamNano」；立體造型暨產品設計類的「擇摺」。

空間設計類則由台南藝術大學建築藝術研究所「物無赴外，教堂集散地」獲得金獎；不分類別、須團體合作的場地設計競賽大獎，由實踐大學高雄校區時尚設計系獲得。

正修科技大學時尚生活創意設計系這次角逐青春設計節，在十四件入圍作品中佔了三件，都屬視覺傳達設計類，分別名為「咔卡」、「僵思出沒」、「SIRCALL」。

青春影展中，最受矚目的兩大首獎「影視類金獎」與「動畫類金獎」，都由台灣藝術大學奪下，台南藝術大學則拿下兩銀、一銅。

台灣藝術大學的馬曉輝導演，以《天台上的魔術師》奪下影視類的最大獎項、盤思妤導演的《霓虹》為動畫類首獎，兩位導演都以純熟的技術、細膩的敘事能力，獲評審一致讚賞。

《天台上的魔術師》與《霓虹》，也率先取得今年高雄電影節「台灣學生獎」競賽的入圍資格，為年底全台最大的短片比賽掀開序幕。