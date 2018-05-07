〈南部〉雄中75級同學會出任務 義助受虐兒

2018-05-07

３週義賣近450個愛心頸枕

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄中學「七十五級」（一九八六年）畢業生以LINE組成四百人的同學會群組「雄大組」，這群五十歲的大叔聚會聯誼外，也發起「亞果出任務」，響應家扶基金會愛心頸枕義賣，三週義賣近四百五十個頸枕，籌募的經費將用於扶助救援受虐兒。

「雄大組」昨號召四十名成員，到夢時代王品集團的聚北海道昆布鍋店，自掏腰包吃火鍋、買愛心頸枕，還到一樓廣場義賣愛心頸枕，巧遇巨港青商會幫啟智兒募款活動，「雄大組」的同學當場認購廿八個愛心頸枕，送給身障兒，昨共賣九十個，合計已義賣近四百五十個愛心頸枕。

雄中七十五級同學會發起人之一、屏科大工學院副院長李佳言表示，兩年前首辦卅週年同學會，創下四百位同學回雄中同聚的紀錄，大家成立LINE群組「雄大組」，每班都有班群，還依興趣成立登山、淨灘、讀書會等，大家約定下半生一起過，並定位同學會的永恆價值是：互助、共榮、公益。

同學會成員張簡永祥說，「雄大組」今年初發起光明燈，六天內募集五十萬元，贊助南高雄家扶國高中生文具與參考書；四月中有感受虐兒急需幫助，緊急發起「亞果出任務」，同學們在群組認購外，還自行印製二千份文宣並走上街義賣愛心頸枕，幫家扶籌募受虐兒基金。

成員陳西坤也說，受虐兒的生活猶如人質般，「亞果出任務」是部敘述搶救人質危機的電影，所以活動取名「亞果出任務」，四月廿九日，同學會登山社成員還帶頸枕與活動看板登玉山前峰，宣示「愛包圍受虐兒」的兒保行動啟動。

王能啟也表示，受虐兒的救援需長期且不斷投入，「雄大組」同學們都五十歲，人生到了下半場，大家把做公益當作第二人生，「相約一起做公益，做到斷氣為止。」