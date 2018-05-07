〈南部〉住戶反彈 高雄輕軌美術館段停工1週

2018-05-07

捷運局：評估路線北移可行性

〔記者葛祐豪／高雄報導〕由於住戶反彈，高雄輕軌二階美術館段決定暫停施工一星期，探討路線北移的技術可行性；議員則憂心，輕軌大順路段恐發生同樣問題，要求捷運局多溝通。

輕軌第二階段從C14哈瑪星站至C37站（站名未定，位於輕軌機廠內），經過豪宅區的美術館路，住戶指捷運局事先未開說明會，上個月連署抗議，強調不曉得輕軌會走道路中間，導致十七米寬的馬路瞬間縮減，不僅住戶車輛出入困難，救護車也難通行，且輕軌經過也會產生噪音，破壞生活品質。

捷運局解釋說，輕軌二階的統包商，截至今年三月底已舉辦沿線九十一場施工前說明會、協調會及公聽會。

民憂交通 要求不要經過路中間

至於美術館路兩側停車格取消後，未來單邊道路達六．三米，比目前六米還寬，衛生局與消防局也強調，消防車與救護車執勤不受影響。

但住戶及聲援的民代不接受，要求輕軌不要經過美術館路中間，應北移八公尺，進入美術館園區。

據了解，捷運局長吳義隆上週向住戶承諾，美術館段暫停施工一星期，探討路線北移的技術可行性，並與住戶再做溝通，因此目前美術館段已悄悄停工。

至於路線是否可能北移？吳義隆表示：「技術要先解決，技術可行才有決策問題」；但承包的中鋼團隊透露，北移將影響美術館及中華藝校，可行性不高。市府本週則將召開跨局處會議，討論美術館段後續施工問題。

議員：大順路段抗爭恐更嚴重

議員黃香菽則擔憂，抗爭絕對不會只發生在美術館路，未來輕軌二階工程進行到大順路段時，因周邊商家林立，可能發生更嚴重的抗爭，要求捷運局應在施工前，多與居民溝通。

捷運局強調，未來將把傳單發送到周邊大樓及里辦公室，加強宣導，只要居民有疑慮，會多加溝通說明。

由七、八年級生組成的社團「高雄過好日」則呼籲，輕軌是高雄重大建設，民眾應出面支持輕軌繼續施工。