〈南部〉墾丁旅宿M型化 中階旅店受重傷

2018-05-07

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東墾丁地區去​年旅遊人次雪崩，今年陸續出現「下架」潮​，雖然都稱租約問題，​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​但多數業者坦言中國客減少後，旅宿供給量太多，平均房價三至四千元的中階旅店受傷最重，整個旅宿業呈現M型化發展。

中華民國旅館業全聯會理事長、恆春資深旅宿業者張榮南指出，恆春半島觀光業從去年起成了「慘業」，屏東及墾丁的住宿率更是低於五成，去年底開始，不斷有旅宿傳出「下架」及虧損，多數都是價格三、四千元中階民宿及三、四星級旅館。

遊客多選高檔或低價旅宿

資深旅宿業者認為，高檔旅宿從五、六千元略降至三、四千元，就吸引滿滿訂房，代表價格高低不是絕對因素，而是品質或服務被認可。

部分不肖中階旅宿，本來住宿品質就堪慮，一晚要價三、四千元，在遊客多時可輕鬆獲利，如今市場略微冷清，一晚賣一至兩千元也乏人問津，遊客寧願選擇價格略高的優質旅宿，或是砍價至一晚六、七百元、一人三百元的低價旅宿。

觀傳處建議提升服務及特色

屏縣府觀傳處副處長黃國維指出，中客大幅減少後，高價旅宿陸續降價，已嚴重侵蝕中階旅宿的市場，唯有提升服務及特色，才是永續經營的關鍵。

業者盼能有恆春機場包機

張榮南認為，政府推動的新南向政策，目前因為班機多在北部，南部完全沒有這塊遊客，恆春機場若實現包機，將能與高雄、台東成為三核心拚南向觀光。

一名資深導遊則建議，恆春半島社區生態旅遊旺盛，政府如能補助學校親子旅遊以及全國社區互訪，對受到廉航重創的墾丁將有所助益，「但墾丁旅宿餐飲的業者必須自律，避免再有『坑客』傳言。」