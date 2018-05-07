〈台北都會〉民間包租代管 地價稅可望減8成

2018-05-07

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲公共住宅支票屢被質疑跳票，為增加數量，都發局將「社會住宅興辦及公益出租人出租房屋減免地價稅及房屋稅自治條例」草案送至北市議會審查，政府或建商興辦公宅可免繳地價稅、房屋稅。過去許多房東因一．五％房屋稅、十％地價稅，寧願不將房屋產權登記，也不願做包租代管；立法後，包租代管可享一．二％房屋稅，比照自用住宅稅率，地價稅則減徵八成，也比照自用住宅僅繳二％稅率。

北市公宅僅一千餘戶完工，市府規劃一．五萬戶自建、兩百戶民間新建，如修法通過將免繳房屋稅及地價稅。此外，都發局住宅企劃科長吳名秋說，也規劃一千戶由包租代管人或公益出租人提供。

由於房東不願繳非自用房屋稅，也不願讓房客申請政府租金補貼。近年來，政府推包租代管人，刺激愛心房東，將其房屋稅從二．四％降為一．五％；吳名秋則表示，如該草案通過，包租代管人所繳房屋稅可再下修為一．二％，稅率與公益出租人一樣。草案也針對地價稅，將包租代管人減稅八十％，與公益出租一樣可享二％自用住宅地價稅。

根據該草案，政府可透過新建、利用公有建物及基地、受贈、購買建物、承租民間住宅並轉租及代為管理、辦理土地變更及容積獎勵捐贈等方式闢建公宅；現在要繳一．五％房屋稅、十％地價稅。

至於民間業者闢公宅管道，則有新建，或增建、改建、修繕同一建築基地的既有建物，或購買建物，承租民間住宅並轉租及代為管理；現在要繳一．五％房屋稅、十％地價稅，立法後也可享免房屋稅及地價稅減免。不過，北市目前無建商興建公宅。