〈台北都會〉學府路海砂屋遲未拆 將改行人動線繞道

2018-05-07

〔記者陳心瑜／新北報導〕位於淡水區學府路、中正東路口的東來大廈，在二○一二年被鑑定為海砂屋，曾發生外牆磁磚水泥掉落、停放騎樓的小貨車陷落地下室等意外，因所有權人意見不一，都市更新遙遙無期，但民眾每天通行這處危險路段，工務局規劃將中正東路、學府路的行人穿越線，前移一百公尺外的中正東路五十一巷口，讓行人繞道而行，預計九月初完工。

市府工務局表示，民眾從學府路走向捷運淡水站時，原本直接穿越中正東路抵達捷運站，現在規劃先右轉博愛街再左轉中正東路五十一巷，由於中正東路有中央分隔島，已取得公路總局同意將分隔島開闢缺口，讓民眾穿越中正東路到對向的捷運站。

東來大廈在一九八九年落成，二○一二年被鑑定為海砂屋，過去多次發生磁磚砸傷路人意外，去年更有小貨車停放騎樓時突然陷落、地下室外露，當時八十七名所有權人被共同開罰六萬元；今年四月更有女兒牆大片水泥、磁磚砸落，幸未傷及路人，工務局邀集相關單位會勘解決。

經常行經學府路到淡水捷運站的李小姐說，附近民眾都知道東來大廈是海砂屋，但距離下一個通往捷運站的路口有兩百五十公尺遠，只好冒險行經東來大廈，樂見市府保障民眾安全。

市府都市更新處長張溫德表示，東來大廈正在籌組都市更新會，推動危老建物都市更新，也進行防災都更建築物耐震詳評。

市議員蔡葉偉說，每天行經東來大廈的住戶和淡江大學學生有上萬人次，在協調都更期間，屋主不應再外租給業者營利，工務局、經發局應聯合稽查讓業者停業，並協助加速都市更新或合建，才是解決之道。