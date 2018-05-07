〈台北都會〉基金一路施工 公車、客運情人湖站不停靠

2018-05-07

增設堤後排水 今起至6月15日施工

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市在去年六月二日發生豪大雨，造成大武崙溪暴漲，排水宣洩不及溢堤到基金一路沿線，中央投入十五億元整治，從今天（七日）起至六月十五日在基金一路一三五巷到奮起橋的路段增設堤後排水系統，這段期間共有十三線的公車、客運停止停靠情人湖站，市府提醒民眾注意。

十三條受影響的國道、公車路線如下：基隆客運789、790、862、953、1068、T99、R85；國光客運1813、1815；基隆市公車有505大武崙、508澳底漁港、509情人湖、510大武崙地區至七堵車站。

去年六月二日，基隆市在短短十二小時降雨量高達三三九毫米，超過大武崙溪的防洪標準，造成基金一路大淹水，沿線商家都裝設防水閘門，時隔近一年，經濟部水利署與基隆市政府合辦大武崙溪防洪、排水改善工程，包括清淤、分洪截流、堤防加高、設置滯洪池等。

市府表示，護岸加高工程已經完成，今天起到六月十五日在基金一路一三五巷至奮起橋的路段施工，考量乘客安全及車流順暢，情人湖站將不停靠上、下客，民眾可到二百公尺前的武嶺街口站或一百七十公尺後的金山鐵店站搭乘。

市府提醒，施工期間會影響基金一路往國道三號基金交流道的車速，使用基金交流道上、下班的民眾，請提早出發或改道台六十二線快速道路。