〈北部〉停駛36年 蘇花2客運路線今上路

2018-05-07

前7天免費搭乘

〔記者張議晨／宜蘭報導〕蘇花改蘇澳到東澳段，今天上午七點半開放大客車通行，配合第二階段通車，宜蘭縣政府與公路總局規劃兩條客運路線，分由國光、大都會客運行駛，今天同步上路，最遠可達南澳，前七天免費搭乘。這也是蘇花公路從一九八二年停駛客運後，睽違卅六年再度有公車行駛。

122線每日往返蘇澳、南澳10班次

蘇澳、花蓮之間的大眾運輸，在一九八○年北迴鐵路通車前，是由公路局「金馬號」擔綱重任行駛蘇花公路；北迴線通車後，火車成為主要運輸工具，客運客源流失，路線與班次不斷減少，兩年後，「金馬號」淡出停駛。

配合蘇花改開放通行大客車，因應觀光與東澳、南澳當地民眾的需求，國光、大都會新闢客運路線「一二二線」及「一二一線」，今天同步上路。

一二二線從國光蘇澳站發車，行駛至南澳；每日往返共十班次，蘇澳上午七點半發車，下午四點半末班車。南澳往蘇澳上午九點發車，末班車下午五點半；沿途停靠蘇澳轉運站、東澳車站、南澳鄉公所、南澳車站，行駛里程廿二點八公里。

121線每日往返蘇澳、東澳6班次

一二一線由大都會客運行駛，每天往返蘇澳、東澳共六班次；蘇澳端上午八點十分從蘇澳車站發車，下午六點廿五分末班車；東澳端八點四十分從東岳湧泉發車，末班車下午六點五十分，沿途停靠蘇澳車站、東澳車站及東岳湧泉，行駛里程十三公里。

公路總局表示，一二二線路程較遠規劃兩段票，每段廿元，以東澳車站為分段點，全程票價四十元；一二一線只有一段票，票價廿元，為鼓勵民眾搭乘，今日起提供七天免費搭乘優惠，這也是「金馬號」停駛三十六年後，客運重回蘇花公路。