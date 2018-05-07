〈北部〉竹市4歲幼童教育津貼 9月上路

2018-05-07

念公立幼兒園免學費

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市幸福兒童城市的四歲幼童教育津貼補助今年九月上路！除中央實施五歲幼兒免學費，今年九月起，四歲幼兒學費補助，竹市將補助每年三萬元，只要幼兒的爸媽其中一方設籍竹市半年以上，並就讀竹市合法立案幼兒園，就可享有公立幼兒園免學費及私立幼兒園每年三萬元的學費補助，預計可減輕五千三百戶家庭的育兒負擔。

念私立幼兒園每年補助3萬

今年九月一日起，只要幼童就讀幼兒園滿一個月，就可檢附三個月內戶籍資料，透過幼兒園統一申請，方便家長接送小孩順便繳件，不用再用額外時間請假辦理，申請補助更方便。

父母一方設籍竹市半年以上

至於申請補助需符合兩個要件，首先是戶籍，申請人的幼兒需滿四歲，即出生日期是一百零二年九月二日到一百零三年九月一日，且須台灣國籍並設籍竹市，而父、母或監護人的一方則須設籍竹市滿六個月，最後設籍日上學期為當年度四月十六日前、下學期為前一年度十月十六日前。

第二，須就讀竹市合法立案幼兒園，運用市民的納稅金來實際回饋市民，實現幸福有感的兒童城市。只要符合前述兩要件，即可享受就讀公幼每學期免學費，就讀私幼每年省三萬元。

市長林智堅說，竹市是全國兒童比例最高的城市，他上任後推動育兒補助和規劃，包括提供生育、育兒津貼及托育補助，且新增新科、陽光、高峰、建華、南寮、福林等六間非營利幼兒園，並在公立幼兒園增設班級，總計已增加九百卅個就學名額，減輕育兒家庭的甜蜜負擔。

此外在市議會支持下，市府今年已編列七千五百萬元經費，把幼兒學費補助津貼向下延伸從四歲開始，市府教育處表示，竹市四歲幼兒就學率為八十二％，透過補助幼兒就學費用，可望提高四歲幼兒就學率九成以上，並帶動未來三歲幼兒就學率。未來會持續推動幼教公共化並增設非營利幼兒園及公幼增班，多管齊下分攤家長育兒的負擔。另中央實施的五歲幼兒免學費，也是就讀公幼免繳學費，私幼每年三萬元學費補助。