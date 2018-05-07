〈北部〉《桃園》營區閒置快20年 雙連坡碉堡公園啟用

2018-05-07

〔記者李容萍／平鎮報導〕平鎮區雙連坡碉堡公園昨由市長鄭文燦、陸軍第六軍團指揮官徐衍璞、平鎮區長何明光等人揭牌啟用，成為桃園市首座碉堡公園。公園內有雙碉堡、觀景平台及大片綠地，還展示除役的戰車與砲台等，不僅成為平鎮新地標，也是桃園的新亮點。

鄭文燦表示，市府與國防部、陸軍第六軍團協商，希望能釋出無戰備任務且未來無使用計畫的廢置營區土地，或由市府代管，以活化營區土地；佔地約六千四百坪（二．一一公頃）的雙連坡碉堡公園，過去為軍事重地和停放戰車之地，在戰備任務尚未解除前，由市府與軍方協調保留碉堡做為地景並開闢公園。

入夜有燈光照明 里民好去處

雙連里長劉邦利說，自從原駐紮的六軍團21砲指部搬移雙連坡近廿年來，碉堡公園原基地雜草叢生、環境髒亂，現在整個公園煥然一新，里民都相當開心，公園入夜後有燈光照明，里辦公處也會爭取平鎮警分局在此設置巡邏箱，讓公園治安更加分。

公園現有的雙碉堡早期不只作為掩體，周圍種植許多樟樹、榕樹、相思樹等大型原生喬木且草坪完整，以掩護碉堡與戰車不被敵方察覺，適合民眾散步、休閒、舉辦露營及兒童遊戲等活動。

保有原軍事背景 有戰車、碉堡

去年九月，市府花二千萬元打造雙連坡碉堡公園，工程以減低對現有地老樹傷害方式執行，維持原有榕樹群及氣生根，透過修剪讓枝葉部分陽光通透，且以尊重自然、碉堡為公園主體景觀為設計重點，打造碉堡與自然合一的觀景台，並在碉堡土丘上方設置欄杆，加強安全防護，且連停車場也採用符合地景式，並設置景觀照明；區內還設置遊戲區（沙坑），而歷史步道終點處擺設有戰車區，公園入口處設置砲台展示區，都呼應這處公園原有的軍事歷史背景。

公園內兒童遊樂設施將於二個月內完成，市府在雙連坡三營區另規劃健康運動園區正在設計，雙連寵物公園也將於明年六月完工，方便市民帶著毛小孩運動外，環保署環境檢驗所旁的民族路三段圍牆也編列三百萬元將彩繪美化，打造雙連坡的新入口意象。