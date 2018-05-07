〈北部〉《桃園》龍子、龍女上小學 全市增88班

〔記者陳昀／桃園報導〕一○七學年度適逢「龍子」、「龍女」上小學，目前將報到的小一新生預估有八百五十班、二萬二一六一人，比去年增加二六○七人，預計有七十所學校額外招收、得增加八十八班，其中以桃園區中山國小增加七班、一九四人最多，但有十八所小學因校內空間不足、無法增班，將實施總量管制。
12年前龍寶寶入學 未增班
雖然許多國人偏好生「龍寶寶」，但十二年前一樣是龍寶寶入學，桃園的小一新生僅維持平盤、沒有大幅成長，教育局國小教育科科長鄭凱仁分析，桃園因為機場捷運、社會住宅等重大建設陸續到位，加上生育津貼冠全國，移入人口持續增加，小一新生的增幅也比其他縣市來得多。
18校空間不足 實施總量管制
鄭凱仁說，已要求「明星國小」調整校內空間增班，但有十八校因空間不足無法調整，將實施總量管制，也會評估重劃學區的可行性。總量管制小學名單如下：桃園區大業、建德，蘆竹區大竹、南崁、光明（待審查），龜山區文華、樂善，八德區大忠、八德，平鎮區南勢、文化，中壢區元生、中平、青埔，楊梅區瑞塘、楊光，龍潭區雙龍、龍星，大溪區仁和國小。
中山國小招收21班 比去年多7班
今年新生人數增加最多的是桃園區中山國小，預估有五百九十名新生，暫定招收廿一班，比去年增加七班、一九四人。鄭凱仁說，中山國小是傳統大校，加上鄰近武陵高中，許多家長考量未來可能實施「高中就近入學」，想搶明星高中學區而入住的很多。他說，目前新增的班級會要求各校先以代理教師彌補教師缺口，若有長期需求，才會開放正式缺額讓各校增聘。
今年入學新生人數大增，但多集中傳統熱門學區，全市仍有卅七所學校學生總數未達百人，鄭凱仁說，教育局會協助偏鄉小校發展特色、縮短校際落差，並實施策略聯盟，如中壢區芭里國小近年發展本土化的「稻竹課程」，帶領學生下田耕作、發現在地之美，也讓學生數逐年增加。