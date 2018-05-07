〈中部〉市圖團體卡申辦破千 微型圖書館飄書香

2018-05-07

一次可借五百冊圖書 期限六十天

〔記者蘇孟娟／台中報導〕為滿足民眾多元就近閱讀的需求，台中市立圖書館以發展「微型圖書館」的概念，推出一次可借五百冊圖書的團體卡；台中市圖統計，二年來已有包括學校、社區等逾一千三百個單位申辦，讓民眾就近感受書香。

市圖鼓勵閱讀，除一般民眾借書證外，也開辦家庭卡，二年前另推動團體卡，鼓勵企業或學校等團體辦證，盼在現有市立圖書館分館之外，各地均有「微型圖書館」就近滿足不同族群閱讀需求。

市圖指出，一般借書證最多可借卅本、家庭卡最多六十冊圖書，借期均以卅天為限；團體卡鼓勵學校班級、企業與社團等單位辦理，提供一次可借閱五百冊圖書的借閱額度，借閱期六十天；目前已受理一千三百四十餘件團體證申辦。

不少教師運用 打造班級閱讀角

包括有不少學校教師運用團體證經營班級閱讀角，培養學童閱讀習慣，也有超商設置兒童閱覽室與樂齡閱覽室，定期向圖書館借書，讓社區兒童與居民能就近到門市閱讀。

社區管委會 藉此活化社區閱覽室

此外，也有社區管委會反映雖設有社區閱覽室，但往往只能滿足社區民眾讀報的需求，無力負擔圖書藏書費用，向圖書館借書來活化社區閱覽室，減少圖書太少窘境又能讓居民在社區中就近閱讀，頗受好評。

其餘另有醫療診所借閱醫療相關主題的書，讓候診民眾打發時間又能獲得醫療相關知識；另移民署台中市第二服務站、台中監獄、老人福利服務中心等單位均有申辦團體卡，提供閱讀服務。

市圖指出，台中市立圖書館擁有豐富的圖書資源，除開放民眾借閱外，更鼓勵讓圖書資源流動，發揮圖書館效益，結合各機關單位的力量，將閱讀風氣散播出去，只要是設籍台中市的立案機關團體均能申辦，團體卡有效期限為一年，期滿得辦理展延。