〈中部〉親子做蛋糕 受助家庭新住民媽媽感動

2018-05-07

〔記者張聰秋／彰化報導〕母親節即將到來，彰化家扶中心昨天為家扶受助家庭及擔任寄養家庭的媽媽們，提早慶祝佳節，一場是讓受助家庭的媽媽和孩子一起學做蛋糕，另一場則是宴請寄養家庭媽媽吃西式自助餐，交換照顧孩子的心得，場面溫馨熱鬧。

彰化家扶 昨舉辦親子彩繪蛋糕

瑋彭建設香萍教育中心、85度Ｃ彰化自強店，共同贊助彰化家扶中心舉辦「母親節親子彩繪蛋糕」活動，吸引十五戶家扶親子參加，親子難得有一起學廚藝的機會，個個學得專注投入。就讀小學四年級的小慈，與越南籍新住民媽媽相依為命，母女倆三餐伙食省吃儉用，不敢奢求學烘焙，格外珍惜有專人指導學做蛋糕的機會，母女倆上課上得特別起勁，共同完成蛋糕的瞬間，高興全寫在臉上。

小慈媽媽把「謝謝」掛在嘴邊，她說，嫁到台灣多年來，「母女倆從來沒有這樣過母親節」，這是第一次跟女兒互相合作完成這個蛋糕，真的很謝謝家扶和民間企業的安排，圓了她們的烘焙夢。

寄養家庭媽媽 縣長祝福感謝

另外，全縣現有九十九位十八歲以下少年與兒童，因為家境特殊境遇，遭雙親棄養、失依或家暴受虐，由社會處安置在寄養家庭，寄養家庭的招募與培訓則由彰化家扶中心負責。家扶中心為了讓這群寄養家庭的媽媽們，以及在寄養家庭生活的孩子，共同體驗母親節吃飯聚餐的樂趣，昨在縣長公館舉行感恩餐會，縣長魏明谷和夫人劉慧如到場祝福她們母親節快樂，贈送康乃馨與精緻禮品。

魏明谷說，他在寄養家庭身上看到人性光輝的表現，很感謝寄養家庭能夠陪伴遭遇不幸的小朋友學習與成長。