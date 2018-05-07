〈中部〉霧社水庫降水位 汛期前趕工清淤

2018-05-07

碧湖美景 變成超大型砂坑

〔記者佟振國／南投報導〕久旱不雨，中部地區水情雖還是正常的藍燈，但南投縣仁愛鄉霧社水庫卻快見底，原有的「碧湖」美景變成超大型砂坑，台電萬大發電廠則解釋須趕在汛期來臨前降低水庫水位趕工清淤，進度已達九成，近期就能恢復蓄水，也期待即將到來的梅雨季能為水庫解渴。

近期蓄水 盼梅雨為水庫解渴

今年春雨明顯不足，南部地區水情已經拉警報，台南、高雄是水情稍緊的綠色燈號，曾文水庫水位降到近十年新低，蓄水百分比只剩五％，中部地區還是正常藍燈穩定供水，昨天包括德基、鯉魚潭、日月潭等水庫，蓄水百分比還有六至九成，唯獨霧社水庫快見底。

日月潭穩定供水 蓄水率近九成

水庫見底也凸顯淤積問題，目前霧社水庫最大容量約四千三百萬立方公尺，僅有原先一億四千萬立方公尺的三成，台電萬大發電廠表示，霧社水庫的水資源透過武界壩及新武界引水隧道供應日月潭，雖然目前日月潭水位還有七四六．七七公尺，蓄水率近九成，但最近為配合經濟部水利署趕在汛期前的水庫清淤計畫，預計清淤廿萬立方公尺，才會降低水庫水位，方便工程機具進行清淤作業，已清淤十八萬立方公尺，進度達九成，預計再二週完成。

萬大發電廠表示，由於機械清淤量一年只有廿萬立方公尺，與目前淤積量相比是小巫見大巫，台電也評估規劃設置排砂隧道，加強清淤效率，延緩水庫淤積速度，計畫已進入期末報告階段。

霧社水庫前天水位九八三．九五公尺，有效蓄水量五六七萬立方公尺，蓄水率十二．九九％，昨天水位略微上升至九八四．四八公尺，距呆水位九七五公尺約九公尺，有效蓄水量六一四萬立方公尺，蓄水率十四．○八％，台電也期待進入梅雨季後能為水庫帶來豐沛進帳。