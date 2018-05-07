〈中部〉嘉市公車資訊參考用 遊客批不友善

2018-05-07

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府打造智慧城市、推展觀光，但有遊客在市區搭公車，卻見公車站牌各自為政，公車未停靠的站在站牌上卻沒更新，候車亭動態系統資訊不完全，一路走四百多公尺、找了三個地方才等到車，質疑嘉市大眾運輸不友善，怎麼拚觀光？

交通處：智慧型站牌七月前建置

市府交通處長游志祥表示，嘉市現有市區一、六、七路，公車未停靠的站點，由縣公車、嘉義客運等公路客運站點補足，針對老舊、錯誤資訊的站牌，已派員盤點檢討，並通知縣公車處、嘉義客運等業者了解並更新；廿三個候車亭智慧型站牌，七月前會建置完整。

公車處：不停靠處 會更新站牌

縣公車處長吳金對說，中山路與吳鳳北路口（承億小鎮慢讀）站牌，因嘉義區監理所等單位會勘後，認為接近路口轉彎處，考量交通安全，嘉義往竹崎、梅山等山線公車不停靠，會更新站牌資訊；嘉義客運經理蔡政哲說，目前站點與市公車一致的都已整合，路線如更改，也會更新站牌。

嘉義區監理所長李輝宏表示，公車站牌只要經監理站、市交通處與業者會勘同意就能設置，由公車、客運業者自行管理，將派員了解站牌、路線是否與核報資料相符，避免誤導民眾致等不到車。

陳姓遊客投訴，要搭嘉義往竹崎路線的公車，在公明路一處公車站牌，見貼有一紙條寫著「梅山、竹崎在中山路坐車」，走到中山路與吳鳳北路口，目睹公車左轉不停靠，又走到吳鳳北路由南往北車道旁站牌才搭到車；另名陳姓市民語帶諷刺地說，公車站牌時刻表「參考用的」，因公車抵達時間常調整，必須提早到站牌前候車、才不會錯過。