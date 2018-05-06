〈南部〉姑姑變媽咪 詹玉蓮放棄婚姻

2018-05-06

〔記者楊金城／後壁報導〕「她是我女兒」、「她是我媽媽」，姑姑變媽媽，五十三歲詹玉蓮為照顧姪女詹鎔伊，放棄婚姻，但一點也不後悔，聽到鎔伊對她說：「母親節快樂，媽媽，我愛妳！」她就心滿意足。

後壁區公所昨表揚模範母親，有廿一位模範媽媽、一位慈馨媽媽、一位自強媽媽接受表揚。模範母親們盛裝打扮，在家人陪伴下，接受獻花、合照，氣氛溫馨。

代表後壁獲選為台南市慈馨媽媽的詹玉蓮，家住後壁嘉苳里，原在台北工作，十八年前，小她六歲的么弟服毒自殺，她接到家人電話後，拎著一個包包、帶著十萬元回家，從此再也沒回台北。詹玉蓮說，么弟是家中獨子，弟媳後來改嫁，父母受到很大打擊，她為此留下來照顧父母和當時才一歲多的詹鎔伊，至今未嫁，「或許這是上天所安排的考驗吧！」

也因「姑媽」詹玉蓮照顧姪女詹鎔伊，早已是個媽媽角色，詹鎔伊也認定姑媽是她的媽媽，別人糾正她時，她總是堅決地說：「她是我媽媽。」詹鎔伊目前就讀高職三年級，很貼心，會幫忙家事、分擔媽媽的辛苦，詹玉蓮要她好好讀書繼續升學，就是母親節最好的禮物。

七十六歲後廍里無米樂茄芷阿嬤王周寶鳳代表後壁獲選為台南市慈暉媽媽，她將五名子女教養成一位醫師、四位老師，並熱心里與社區的公共事務，擔任無米樂茄芷阿嬤地方文創商品代言人，獲得鄰里肯定。