〈南部〉101歲阿嬤 河堤慶生趴送早餐

2018-05-06

第三年舉辦 送早餐分享生日喜悅

〔記者洪瑞琴／台南報導〕一○一歲阿嬤吳謝錦治子孫滿堂，昨日家人為她慶生，今年是第三年舉辦「河堤慶生趴」，在老人家每天散步的堤岸上發送兩百多份早餐，讓晨運民眾及親朋好友共享喜悅，百歲阿嬤也成了「最美魔豆」，大家爭相拍照好福氣。

出生於民國七年的吳謝錦治，育有四女二男，長女八十歲、最小兒子六十五歲，內、外孫超過廿個。阿嬤的大兒子說，老人家每天的日常，就是下午在家人陪伴下到住家附近堤岸散步兩、三公里，十多年來，幾乎是來往河堤散步運動、人人相識打招呼的最資深「岸長」，因此每年慶生會，中午在自家辦桌之外，三年前開始加碼到堤岸發送早餐，分享喜樂。

養生之道：把工作當生活重心

談到老人家的養生之道，就是把「工作當生活重心」，並且還可以出門散步、動動手、動動眼，跟家人同甘共苦。阿嬤的小兒子開金屬材料加工廠，可說是當年她與小兒子胼手胝足一起打拚出來的。由於創業艱辛，家人表示，阿嬤認為多一分人力就少一分成本，持續幫忙工廠的工作，一直到現在也是如此，雖然幫忙包螺絲常常包錯，「生產力幾乎等於零，卻是練活力」。

家人準備兩百多份早餐，有菜包、饅頭、豆漿，全部發光光，晚到的朋友打趣地說，「吃嘸早餐，就來跟阿嬤拍照，也是幸福滿分。」她老人家難免記性不好，家人逗問：「阿嬤，妳幾歲？」「我不知道啊！」說時萌樣笑咪咪，開心掛臉龐。家人也說，阿嬤喜歡唱「愛拚才會贏」、「望春風」，偶爾心血來潮唸起古早四句聯，經常是家裡的開心果。