〈南部〉開計程車24載 林淇嫻養大3女不喊苦

2018-05-06

70歲的她獲模範母親

〔記者方志賢／高雄報導〕慶祝母親節，高雄市社會局昨表揚五十名模範母親，七十歲毅力媽媽林淇嫻年輕時靠開計程車為業，不畏異樣眼光及冷言嘲諷，獨力撫養三個女兒長大，她無私奉獻精神，是女兒眼中偉大母親的典範；七十三歲蔡林速養育六千金，女兒都成就不凡，她也擔任學校導護廿年，成為全校的「導護奶奶」。

林淇嫻與前夫育有三女，後來夫妻離異，她獨自撫養三名女兒長大，她一九七九年開始以開計程車為業，當時高雄市女運將僅個位數，在重男輕女及治安不佳的年代，她每天早出晚歸，全年無休，就是為了撫養三個年幼的女兒長大。

運將生涯 曾多次被搶

林淇嫻因單親及家境貧苦，常被左右鄰居及親人看不起，但她都把苦往心裡吞，並沒有被現實打敗。她回憶起二十多年的運將生涯，曾多次被搶，有一次遇到一名在「跑路」的乘客，上車就拿出刀，喝令她交出身上的錢，不然威脅要殺了她。

林淇嫻說，她沒有反抗，把錢全交給歹徒，也順利脫困，當時她心裡想著︰「我不能出事，因為三個幼小的女兒在等我，我若出事，她們怎麼辦？」

在二○○三年時，林淇嫻被人酒駕闖紅燈撞傷，在醫院躺了一週，出院後拖著年邁的身軀還想開車，在三個女兒強力阻擾下，才打消繼續開車的念頭。

林淇嫻說，日子雖然苦，但堅持要給孩子最好的教育，希望他們能出人頭地，孩子也沒有辜負她的期待，在社會各領域均有不錯表現。

73歲蔡林速育6女 當導護志工

七十三歲的蔡林速則養育六千金，她先生蔡新榮任職小學教師，任教的學校較遠而早出晚歸，她一肩扛起繁忙家務，讓先生無後顧之憂。後來孩子漸漸長大，她卸下家庭重擔，但加入學校導護志工，協助維護學童上下學安全，如今由「導護媽媽」變成了「導護奶奶」，並持續關注社區環境和事務。