〈南部〉台東縣延平鄉射耳祭典 遊客體驗布農文化

2018-05-06

〔記者王秀亭／延平報導〕台東縣延平鄉布農族射耳祭昨天在永康多功能活動廣場舉行，鄉長胡榮典帶領族人進行射耳祭儀，會場旁布農青年為參與體驗的遊客，解說每項祭儀的意涵，讓參與者了解布農的文化精髓。

延平鄉長胡榮典帶領族人走入廣場中央，依傳統射耳祭儀升火後，為獵物、獵槍等物品過火，象徵去除汙穢、不好的事物，迎接嶄新的一年，隨後祭祖，再逐一將獵物、小米酒等，分送到五個村的準備區，與各村耆老也以「報戰功」表達分享獵物的謝意。

年年舉辦 鄉長：讓年輕人參與傳承

胡榮典表示，有布農族青年對每年舉辦射耳祭典的意義感到迷失，延平鄉公所堅持每年辦理意在持續傳統祭祀活動，透過展演，讓年輕一代及參與者看到，也了解布農文化、技藝，及傳統的分享、勤儉、樸實、刻苦耐勞的文化。

全鄉五個村也在活動中輪番上陣，展演開墾播種祭、除草祭等祭儀，為讓民眾更了解布農文化，鄉公所在主會場旁，設置系列闖關活動，包括打陀螺、射箭等，由布農青年們扛起解說導覽之責，帶著來自全國各地的遊客逐一闖關。

來自花蓮的陳姓民眾說，從網路上看到體驗遊程，二話不說報名來參加，印象最深的是打陀螺，兒子瘋玩戰鬥陀螺，卻不知傳統陀螺長怎樣，一場體驗下來，兒子直說傳統陀螺比戰鬥陀螺更具挑戰。