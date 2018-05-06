〈南部〉高士神社首位台籍神官 黃俊瑜主持例祭

台灣囝仔改寫歷史
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕位於屏東縣野牡丹神社公園內的「高士神社」，安座三年多來，都是由捐贈的日本宮司佐藤健一主持祭典，今年例祭（例行祭典）昨天登場，首度由「台灣囝仔」黃俊瑜（佐藤冬木）主持，寫下台灣神社首位台籍神官歷史。
帥氣臉孔 成為全場焦點
年輕神官黃俊瑜從高士神社山下引領著養父也是師父佐藤健一等人，一步步走向神社祭典會場，罕見的日本神社祭典，吸引數百人圍觀，穿著日本神官服飾的帥氣台灣臉孔，成為全場焦點。
黃俊瑜說，從國中就夢想成為神社的神官，雖然過程中有些波折，但在養父佐藤健一協助下，終於主持人生第一次神社例祭，而且是在家鄉台灣的土地上，心情既緊張又感動，也會朝「宮司」的目標繼續邁進。
佐藤健一表示，外籍人士在日本擔任神官的案例很少，但在台灣設置的正式神社中，黃俊瑜卻是史上首位台籍神官，是冥冥中註定的緣份。
高士神社社務所管理員陳重源指出，有不少人質疑日本神社在原住民土地上，但高士神社代表是當年的歷史、台灣的神社，神社內沒有日本「天照大神」，是從日本迎回戰死的排灣族祖靈。
罕見祭儀 可望成為觀光特色
高士佛神社管理委員會總幹事李安琪表示，每年元旦及五月第一週的例祭，未來將固定舉辦時間，罕見祭儀吸引台灣觀光客，也已經有不少日本人希望來訪觀光，可望成為地方特色。
「高士神社」是一九三九年底建於高士村的小神社，一九四六年被颱風吹垮只剩下基座，因為台灣在日本三一一大地震時捐了鉅額善款，加上得知「牡丹社事件」及NHK電視台對排灣族的不禮貌報導等淵源，佐藤健一不惜拿出千萬日圓存款來重建高士神社，二○一五年八月完成安座，神社的主體高兩百三十公分、寬一百六十六公分、重四百公斤。