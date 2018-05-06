〈台北都會〉金牌挺金牌 搶救熊讚有請戴資穎

2018-05-06

聯盟爭取球后、世大運選手加入搶救

〔記者楊心慧／台北報導〕陪伴民眾走過世大運、激發國人團結心的台北市政府吉祥物「熊讚」，市府以「辨識度不足」為由，花了百萬公帑把金牌熊讚「微整形」成海洋熊讚，多數市民並不買單，民間人士組成「搶救金牌熊讚聯盟」，要求恢復金牌熊讚的吉祥物身分，將爭取世大運選手、羽球球后戴資穎加入搶救行列。觀傳局昨仍堅持以海洋熊讚為主力，僅表示未來若遇到特殊場合，將安排讓兩隻熊讚都出現。

世大運的正能量 沒投票就終結？

「搶救金牌熊讚聯盟」昨在舉行世大運開閉幕的台北田徑場外召開記者會，聯盟發言人江文瑜表示，金牌熊讚是台灣正能量的代表，造訪過北市一四一所小學，見證讓台灣團結起來的世大運，也讓台灣人留下珍貴的記憶。市府為熊讚改版，並未經過市府i-Voting網路投票系統徵詢民意，單方面要求大家接受市府的決策，是不恰當的。

聯盟近日針對七百位民眾進行問卷調查，發現近九成民眾對金牌熊讚表達支持，反觀「海洋熊讚」只獲得廿五％支持。江說，就連世界羽球球后戴資穎都曾表示很喜歡熊讚，甚至忍不住直呼「好可愛」，未來將爭取戴資穎和世大運選手等各界人士的支持，讓金牌熊讚回來。

海洋熊讚出路？ 可考慮組家族

至於海洋熊讚，江文瑜認為，市府既然砸百萬改版，可考慮讓海洋熊讚與金牌熊讚共組熊讚家族，彼此分攤工作，還能減輕熊讚的工作量。記者私下與江文瑜聊天，她一度掉淚，透露得知金牌熊讚將被取代時，內心非常難過，哭了一整天，她認為金牌熊讚所代表的文化意義與精神價值不能被抹去。

觀傳局仍堅持以海洋熊讚為主力

市府觀傳局昨仍堅持以海洋熊讚為主力，僅表示未來若遇到特殊場合，將安排讓兩隻熊讚都出現；至於是否組成「熊讚家族」，還需要再評估。