〈台北都會〉《小檔案》石頭湯 共享美意源自繪本故事

2018-05-06

「石頭湯」概念源自兒童繪本故事，三名飢餓士兵來到窮困城鎮，在尋不著食物的狀況下，突發奇想用石頭燉湯，並告訴居民，只要貢獻食物就可以分享，於是村民把自己有限的食材投入鍋中，煮出一鍋美味料理，大家一起快樂享用。

以這個故事概念出發，北市府推出石頭湯計畫，透過社區中社工或有護理背景者擔任管理專員，針對長照需求整合提供走動式居家、在宅醫療、居家護理、居家藥師、營養餐飲、輔具及居家環境改善、居家復健等服務，盼以有條理資源分配提供貼心照顧。（整理︰記者蕭婷方）