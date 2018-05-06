〈台北都會〉（台北）「石頭湯」上路一年乏人問津 竟要擴大拓點

2018-05-06

今年擴至12行政區 社會局︰會加強宣導

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市社會局去年砸三千萬元，在五個行政區推動「石頭湯計畫」，提供長者、身心障礙者社區型服務，今年還擴大至十二行政區辦理；不過，計畫因缺乏社區深耕，上路一年「乏人問津」、使用人次低，長者有問題還是仰賴里長通報；北市議員顏若芳抨擊石頭湯上路一年沒人用，竟還要砸錢拓點實施，建議市府應與基層長照相關系統進行整合。社會局則強調已有檢討，將加強宣傳。

北市主計處統計，北市六十五歲以上占總人口數近十六％。社會局推動社區型長照，建置完整的基層長照系統，去年起在五個老年人口密集的地方推動「石頭湯計畫」，提供社區銀髮族醫療、護理、輔具、藥師、打掃等各項服務一站式服務。

據點沒人氣 市民仍習慣找里長

記者於午餐時段實地走訪「石頭湯」據點，僅有社工在裝潢精美的辦公室整理資料，偌大交誼桌空無一人，辦公室對面的攤商說，「從未接觸」；相隔不到五十公尺的里民活動中心，則人氣高昂，不少長者聚集閒話家常。

「石頭湯」去年上路後推廣成效有限，不少長者根本不知道，有問題還是找里長。有里幹事直言，以往銀髮族有需求，就直接由里長通報社會局或相關局處系統，「石頭湯」計畫未深入鄰里，「個案還要靠我們轉介」。

社會局統計，五據點去年僅服務四五二件個案。有據點社工私下表示，去年因「個案數不足」，導致委外案無法結案，年底還要四處請託、詢問個案，五據點均因此無法準時結案。

社會局科長葉俊郎回應，已檢討去年執行狀況，並要求區公所、老人服務中心多與其他機構做資源及個案的連結，也會於六月進行全面性宣導，提供更完整的服務。

3千萬只服務452人 資源待整合

顏若芳痛批，三千萬預算僅服務四百多件個案，平均每案就要花費七萬多元，試點實施已經沒人用了，還要擴大舉辦；她建議錢要花在刀口上，石頭湯應與區公所、老人中心等機構進行資源整合，政策執行才會有效率。顏也建議市府應更具體說明階段性目標，才不會成為「一次性政策」，改朝換代就沒服務了。

北市議員許淑華則說，「石頭湯」光名稱就難以讓市民了解，又缺乏在地深耕，長者根本不知如何利用。她質疑，這根本是市府大砍敬老金後，為安撫長者才倉促上路的政策，計畫注定失敗。