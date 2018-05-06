〈台北都會〉亞洲龍舟賽 女將拚亞運門票

2018-05-06

「亞洲龍舟錦標賽」暨「碧潭國際龍舟公開賽」昨天開戰，賽期共四天，「亞洲龍舟錦標賽」是二○一八雅加達亞運的資格賽，台灣女子隊若能在參賽的十一隊中贏得前四名，就可取得亞運參賽資格；另有國內外八十隊參加「碧潭國際龍舟公開賽」，新北市長朱立倫昨天到場主持開幕典禮，並為龍舟點睛祈福。

「亞洲龍舟錦標賽」是雅加達亞運的入門賽，共有日本、菲律賓、印尼、緬甸、泰國、香港、澳門、新加坡、印度、伊朗和台灣隊參賽，台灣男子隊已在去年於中國昆明舉辦的世界錦標賽獲得亞運參賽資格。（圖文：記者翁聿煌）