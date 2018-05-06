〈台北都會〉基隆明德國中宿舍群 即起暫定古蹟

2018-05-06

〔記者林欣漢、俞肇福／基隆報導〕基隆市明德國中教職員宿舍「明德山莊」長年失修，校方規劃重新活化，在地文史人士認為，宿舍群有豐富人文歷史與環境教育資源，應完整保留；市府文化局表示，已依文化資產保存法將明德國中宿舍群列冊追蹤，啟動暫定古蹟作業程序，在半年審議期間視同古蹟。

明德國中指出，宿舍群是學校的土地，早年為了照顧外地教師的舟車勞頓，由民間人士捐款興建，提供單身教師居住，當時法令不完備，以致宿舍定位不明，歷經多次颱風嚴重淹水後，多數住戶已經遷離，七十間宿舍目前僅剩六戶有人居住，其中一戶是現職教師向校方合法借用，其餘是早年退休教師的家眷居住，由於屋舍頹圮、蚊蚋叢生，甚至有不明人士侵入，形成衛生與治安死角。

基隆在地畫家王傑從小在「明德山莊」長大，他根據耆老口述指出，「明德山莊」在一九五○年代設置，山莊規格完整，每間都有庭院並有食堂、澡堂、鍋爐間，是基隆目前僅存完整的五○年代聚落建築。

由於宿舍群老舊，曾有毒品人口逗留、環境髒亂，校方規劃保留其中較完整、具代表性、無安全疑慮的宿舍活化使用，成立生命教育環境生態探索園區。明德國中在四月底雇工拆除宿舍，推倒多片紅磚牆，後來被支持保留的文史人士制止。

文化局表示，已請學校停工，即日起啟動暫定古蹟作業程序，等完成文資價值評估後，再提送文化資產審議會審議，暫定古蹟於審議期間內視同古蹟，違者可依違反文化資產保存法移送法辦。

明德國中校長沈俊光有不同意見，他表示，校地不能為學校所用，年輕學子缺乏學習、休憩場所，成為獨厚少數人的懷舊之地，這豈是莘莘學子之福。