〈台北都會〉新北客家桐花祭開鑼 8區浪漫接力

2018-05-06

土城、三芝、深坑打頭陣

〔記者翁聿煌／新北報導〕有「五月雪」之稱的桐花正在盛開，新北市客家桐花祭主場活動昨天在土城區南天母廣場登場，三芝區、深坑區也同步舉辦，市長朱立倫到土城區參加活動，表示即日起到十九日共三個週末，在土城、樹林、鶯歌、新店、石碇、深坑、瑞芳、三芝共八區舉辦桐花祭活動，邀請民眾浪漫賞桐。

今天鶯歌、樹林還有活動

市府客家事務局長賴金河指出，今天（六日）上午八點到晚上八點在土城區南天母廣場，有「桐在土城漫遊趣」活動；上午八點到下午三點半在鶯歌區宏德宮廣場旁的鶯歌石登山步道口，舉行「桐在鶯歌捏陶趣」；下午一點到五點半在樹林區山佳火車站廣場有「桐在樹林遊山佳」。

12日新店、石碇 19日瑞芳接棒

十二日上午九點至下午兩點，在新店區二叭子植物園舉行「桐在新店踏青趣」；上午九點到下午兩點在石碇區格頭里北四十七之一線九公里處有「桐在石碇找好茶」；十九日上午十點至下午三點，在瑞芳區四腳亭吉安宮廣場舉辦「桐在瑞芳賞桐趣」。

今年的桐花花期，因氣候因素提早在四月中旬開花，昨天在南天母廣場的桐花祭活動，有熱鬧的地方農特產品市集，許多民眾嘗試桐花彩繪上身，宏國德霖科技大學及南強工商表演藝術科學生表演熱歌勁舞，非常熱鬧。