〈台北都會〉停車場前瞻補助獨厚板橋？ 市府：環狀線行經

2018-05-06

優先順序前四 板橋占三案

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府交通局申請前瞻計畫地下停車場的經費補助，共申請八案並列出優先順序，立委江永昌指出，補助經費有限，前四名比較有機會，但其中三案都在板橋區，不符合區域均衡發展，應調整順序；交通局停車管理科長陳銘德解釋，前四名有三個在板橋區，這是捷運沿線站點的停車需求，板橋因為環狀線行經，所以提報較多。

永平國小案爭議 恐被擱置

市府爭取前瞻建設補助的八處地下停車場，依提報的優先順序分別是板橋音樂公園、三重光榮國小、板橋忠孝國中、板橋新埔國小、土城新北高工、中和自強游泳池、樹林長壽公園和金山立體停車場，其中原本被列入的永和區永平國小，因為地下掩埋垃圾爭議及地方反彈聲浪大，江永昌說，可能會被中央擱置。

陳銘德說，永平國小地下停車場補助計畫尚未定案，市府會補提資料繼續爭取，如果中央不補助，市府會考量自身財務狀況，再決定興建時程。

江永昌指出，中央前瞻計畫中的停車場項目共補助兩百億元，新北市約可分配到十到十二億元，交通部公路總局四月針對新北市的案子進行初審，根據交通部官員透露，因經費有限，前四名比較有機會。

他說，前四名有三個在板橋區，這對其它地區不公平，不符合區域均衡發展原則，而且前四案中，市府原本就已編列經費要執行，應該調整順序公平照顧，例如中和自強游泳池，附近停車位一位難求，有興建地下停車場的急迫性。

交通局：希望八案都過關

陳銘德說，爭取八案都能通過，並非只把重心放在前四名，前四名有三個在板橋區，主要是考量捷運沿線車站的停車需求，因應環狀線未來發展，板橋的停車需求較大，雖然市府在前四案已編列經費，但若能爭取到中央補助款，省下的市府預算可用來推動其它工程建設。

中和自強游泳池案排第六順位，江永昌指出，自強游泳池位於中和區中山路二段六十四巷，總面積約一萬平方公尺，周邊巷弄狹窄、路邊停車空間嚴重不足，未來捷運萬大線LG05永和站、環狀線Y11中和站通車後，停車需求大增，希望將自強游泳池的順位提前。