〈北部〉廢鐵材創作 「鯨囍花蓮港」搶鏡

2018-05-06

濱綠藝術廊道 藝品接力打造

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮港親水遊憩區打造濱綠藝術廊道，隨著進駐多件大型戶外藝術作品，已成為花蓮濱海自行車道沿線新的一處旅遊景點，其中一件高達四公尺的鐵雕作品「鯨囍花蓮港」，仿生一對鯨魚母子正以深潛姿態悠游大海，造型簡潔生動相當吸睛，在藍天大海的映襯下栩栩如生。

「花蓮港濱綠廊道環境藝術接力創作」在今年四月展開，運用現有八個長寬約一百六十至三百公分、高約四十公分的水泥底座，邀請藝術家接續運用廢鐵材料創作，其中已經完成的「鯨囍花蓮港」，創作者侯泰安以廢棄地下水道工程安全護管做為創作媒材，作品令人驚豔。

鯨魚母子深潛 仿佛就在眼前

侯泰安說，鯨魚不論在姿態或體型上都非常優雅，曾多次出海賞鯨豚，但卻沒有真正看過鯨魚，期盼在賞鯨船出航的花蓮港邊創作「鯨囍花蓮港」，讓出海而沒有看到鯨魚的民眾，可以透過藝術作品，欣賞鯨魚深潛樣貌，並以母鯨帶小鯨的方式，傳遞人與海洋環境共生息的理念。

花蓮港在前年通過「生態港國際認證」後，規劃兼具環保生態與藝術的親水遊憩區，打造一條獨一無二的花蓮濱綠藝術廊道，並著手港區整體改造，引入花蓮港濱自行車道、景觀橋及綠美化植栽等硬體設施。

花蓮港倉庫群則在維納斯藝廊進駐後，陸續完成「白燈塔印記」、「遲暮與蒼桑的幻象」、「夢想的座標碎形拼貼」和「幸福青鳥郵筒」等大型創作藝術，目前已成為國內外遊客必訪打卡景點。

全部8作品 年底前陸續完工

花蓮港務分公司表示，「鯨囍花蓮港」是環境藝術接力創作的第二件作品，預計今年底前，其他六座就會全數完工，屆時民眾將可騎乘自行車或漫步行經濱海林蔭腳踏車道時，駐足花蓮港景觀橋並聽著浪濤聲、望向太平洋，欣賞具有豐富海洋意象與人文藝術的港灣美景。