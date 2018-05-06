〈北部〉辦良民證1張百元 民怨「最貴A4紙」

2018-05-06

〔記者林敬倫、鄭鴻達／綜合報導〕為了就業或移民需求，有些會到各縣市警察局申請良民證（刑事紀錄證明），宜蘭有人反映，申辦一張良民證要一百元，抱怨收費太高，嘲諷是「史上最貴的A4紙」；警方回應，過去是兩百五十元，現已調降，是否再降屬於中央權責。

狼師效應 去年申辦爆增

過去良民證多為移民或留學使用，申請人不多，後來有政黨提出排黑條款，規定黨提名的候選人不得有前科，必須申辦良民證當佐證，許多行業陸續跟進，請新進員工報到時需附上良民證，近幾年來部分補習班傳出狼師，補習班老師被要求拿出良民證，一連串因素造成申辦人數逐年增加。

宜蘭縣申請良民證者以彩券業、飯店業員工居多，再來是外籍移工，每年平均發出三千至四千張，去年增至五千七百五十八張，收費納入縣庫，宜蘭縣警局外事科是全縣唯一申辦窗口，不過，最近傳出怨言，直指申辦第一張良民證，繳交一百元證書費，第二張二十元，第二次申辦第一張同樣一百元，價格太高了。

同樣一張紙 戶籍謄本收15元

王姓申請人說，良民證是張A4紙，上面蓋個章，不懂為何要價百元，稱為「史上最貴的A4紙」，並不為過，若到戶政機關申請戶籍謄本，同樣是一張A4紙證明，只收十五元規費，相較之下，良民證貴的離譜。

警方：收費標準中央核定

宜蘭縣警局外事科解釋，以前良民證一張兩百五十元，現在一百元，收費標準由內政部核定，未來調降與否，決定權在中央，縣警局尚未接獲申請人抱怨良民證太貴的反映。

外事科說，良民證法定工作天兩天半，全國只有宜蘭提供當場發證便捷服務，申請人若無前科紀錄，辦事員迅速發證，省去來回奔波的麻煩。

警政署：查核人力成本高

負責良民證業務的警政署回應，良民證申請若是一般民眾，資料可能只有一、兩頁，但有的人前科多，後續要向法院、刑事局等單位查核的人力成本比較高，是經過評估以後需要這樣的經費，此類經費是有報請內政部、財政部核准，但後續會根據物價指數等定期檢討。