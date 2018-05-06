〈北部〉通霄新埔海堤護欄 1公里壞損20處

2018-05-06

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮新埔國小、秋茂園後方的新埔海岸堤防，為民眾欣賞海景的絕佳地點，這條海濱堤岸也被苗栗縣政府規劃為自行車道，但有民眾發現，堤防的木柵護欄有多處損壞，出現尖銳裂痕，甚至走不到一公里就發現損壞廿處以上，有遊客差點被刺傷，呼籲主管單位改善。

苗縣府：會儘快修復

縣府水利處副處長黃文璋指出，會盡快派員前往了解，查清受損狀況，以便後續修復；不過，這條堤岸護欄於半年前曾修繕一次，但因位處海濱，易受鹽分、水分影響而損壞。

通霄鎮秋茂園為民眾遊憩、烤肉的好去處，後方的海岸堤岸也成了造訪遊客憑欄望海、欣賞落日、放鬆心情的好去處，假日人氣旺。

但民眾抱怨，堤防的木柵欄出問題，而且走不到一公里就發現損壞廿處以上，不是木條掉落就是斷裂，且裂痕還尖銳刺人，萬一有搖搖欲墜的木條未被發現，又正好有人倚靠，可能摔落導致意外，希望公部門加把勁，不要讓民眾失望。

地方居民也表示，苗栗縣海線風景美麗，通霄鎮新埔、白沙屯一帶更吸引不少民眾前往欣賞夕陽與海景，加上附近有新埔火車站、白沙屯拱天宮等景點與知名廟宇，若能妥善規劃應該能發揮觀光潛力，可惜目前連基礎設施都無法顧全，期盼公部門能從根本做起，才有機會。

居民認為，無論是縣府或通霄鎮公所等相關權責機關，應該主動巡視，不能每次等到居民反應柵欄損壞才改善。

對此，黃文璋表示，因水利處人力有限，將會聯繫地方公所等單位協助，若發現木柵欄再度損壞，儘速通報，以利縣府及早處理，避免有民眾因此受傷。