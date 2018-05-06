〈北部〉穿上禮服走秀 百位癌媽圓夢

2018-05-06

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市圓夢愛心關懷協會昨邀一百位罹患癌症的媽媽們，穿上華麗禮服走秀，提前歡度母親節，其中曾飽受舌癌、乳癌折磨的許瑜珊說，希望自己的樂觀開朗，能激勵更多病友勇敢對抗病魔。

「幸福城市‧夢想舞台」活動昨在桃園區青溪公園親子廣場熱鬧展開，媽媽們為了美麗登台，早在活動前就抵達、準備，由協會安排的妝髮師為她們梳妝打扮、穿上協會贈送的禮服，在溫馨的音樂聲中走秀，有人自然大方、也有人靦腆害羞，都贏得滿滿的掌聲。

協會理事長謝慧謹說，協會宗旨是要幫助民眾圓夢，她相信媽媽們即使生病了，也沒放下工作或家務，要穿上漂亮禮服更是難得，因此選在母親節前夕邀請她們走秀、拍照，就是要讓媽媽們圓夢。

八十一歲羅麗容曾罹患乳癌，廿六年前切除左邊乳房，她說，手術後總覺得自己是「殘缺的」而感到難過，直到接受重建手術才逐漸找回自信，如今還能指導他人學習肚皮舞，每天都過得很充實；五十八歲許瑜珊六年前罹患舌癌、去年又發現乳癌，經歷兩段非常折磨的療程，她說，原本的工作是教英、日語，罹患舌癌後部分舌頭被切除導致發音不準，一度灰心喪志甚至得靠抗憂鬱藥物治療，為了克服困境選擇投入跳舞、運動，讓自己慢慢走出黑暗期，儘管去年又被醫師告知罹患乳癌，她也能樂觀面對、不再惶恐。