〈北部〉仁友憨兒義賣募重建經費 「館長」相挺掃空

2018-05-06

從滯銷到搶購一空

〔記者許倬勛／大溪報導〕「是不是我做得不夠好？」十三日就是母親節，看著堆積成山、嚴重滯銷的公益狗娃娃，仁友愛心家園的憨兒們卻笑不出來，憂心義賣商品若賣不出去，將失去安身立命的家，再度流落街頭；不過，滯銷訊息傳出不到兩天，公益狗娃娃就被熱心民眾搶購一空，其中，經營健身房的網路紅人「館長」陳之漢，霸氣將最後八百個全數收購，仁友昨說，感謝各界援助，會妥善運用募得的善款。

新家園總經費需5900萬

位在大溪區的仁友愛心家園曾獲得衛生福利部評鑑優等獎，園內住著七十多名重障礙憨兒，泰半是因失親或原生家庭無力支撐，但仁友的租約將於三年後到期且確定無法續租，因此自二○一六年向衛福部申請勸募計畫，並於去年貸款一千五百萬元在新屋區購置八百坪土地，今年一月已完成初步建築規劃，預計興建兩層樓建築、總樓地板面積七四三坪，完工後可照顧九十六名憨兒，整體重建經費約需五千九百萬元，將分成三期興建，第一期預計明年七月動工、工程款一千五百萬元，但必須先將費用募齊，否則無法如期動工，目前第一期募得款項還不到百萬。

憨兒們說，希望手工製作的兩千組百元「幸福汪寶」義賣，可以幫忙籌募重建家園經費；仁友社會資源組長陳正評說，開始義賣迄今兩個月，販售的狀況不如預期，憨兒們每天都在問：「賣了多少？」他據實以告後，幾名憨兒心急掉淚，不斷反問：「是不是我做得不夠好？會不會以後沒有家住，也沒有飯吃了？」

將再規劃義賣活動

滯銷訊息在網路上傳出後，陳之漢昨在臉書霸氣說「我全收了，日後提供活動送出」；對此，陳正評表示，很感謝「館長」的愛心援助，「館長」在臉書分享訊息後，欲購買的民眾電話連響了數小時，目前物料已全數用完，未來會再規劃手作娃娃的義賣活動，希望民眾可將愛心轉換成物資或捐款，協助憨兒們重建家園；捐款資訊可上仁友愛心家園官網查詢。