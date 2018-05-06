〈中部〉明日亞洲登場 15國專家探討社會議題

2018-05-06

〔記者黃鐘山／台中報導〕首屆「明日亞洲」亞太社會企業高峰會，透過論壇、市集等方式進行交流，昨起以「銀髮」、「食農」、「環保綠能」及「弱勢就業」為主題，邀請國際各領域專家演講。副總統陳建仁說，希望藉此為亞太國家帶來更好的明日社會。

「明日亞洲」為台灣史上最盛大的社會企業高峰會，以「食農、銀髮、弱勢就業、環保綠能」為主題，邀請十五國、卅多位國際講者探討亞洲重要的社會議題，活動包含主題演講、大師工作坊、電影欣賞及社企市集，展現亞太區域社會企業發展的多元樣貌。

陳建仁副總統、行政院政務委員唐鳳、市長林佳龍等人出席開幕式，副總統表示，此次高峰會對台灣來說是社會企業發展的重要里程碑，邀請國外專家學者一起討論上述四個亞洲一定會面臨的議題，相信透過國際間的合作，將能成功解決問題。

林佳龍說，以企業經營的方式解決社會問題，是創造雙贏，政府創造平台讓非政府、非營利組織、社會創新企業互動，產生很好的媒合，在開放政府之下，社會的創意無窮，十分榮幸唐鳳政委選擇在台中舉辦，主題也恰巧是市府團隊積極推動的政策。

林佳龍強調，台中定位為宜居城市，適合年輕人發揮新創意，包含光復新村、審計新村及打造中的國際非政府組織中心；過去中南部的社會企業較難被看見，透過此次高峰會舉辦，希望讓社會創新事業與企業蓬勃發展，打造台中成為社會創新實驗的重鎮。