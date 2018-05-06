〈中部〉乾溪自行車道 將再增3.4公里

2018-05-06

明年五月完工 繞一圈可達6.6公里

〔記者蘇金鳳／台中報導〕霧峰未來將有一條完整的自行車道，乾溪自行車道一、二期目前已完工，兩岸加起來只有三．二公里，市府為讓此自行車道更為完整，規劃第三期工程，長三．四公里，預計明年五月完工，屆時整個自行車道，從北峰橋到乾溪橋繞一圈可達六．六公里。

立委爭第四期工程 11日審查

立委何欣純則爭取第四期工程，連結九二一地震園區，大約兩公里，總經費三千八百七十萬元，中央預計十一日進行審查，除了佈設自行車道，兩岸各約一公里施作欄杆、休憩節點等。

霧峰林森路車輛擁擠，很多民眾都會改走乾溪的防汛道路，但防汛道路只有六米寬，常發生自行車族、慢跑族與自用車爭道情形。

市府為了自行車族及慢跑民眾的安全，規劃在乾溪堤頂佈設自行車道，第一期佈設乾溪左岸，從新厝橋到中正橋，第二期是右岸從中正橋到北峰橋，完工後，每週有上千人來騎單車，解決一些人車爭道的問題。

但乾溪自行車道並不完整，市府規劃進行第三期工程，左岸從新厝橋至乾溪橋、右岸從中正橋到乾溪橋，佈設三．四公里的自行車道，預計明年五月完工，屆時整個自行車道，從北峰橋到乾溪橋繞一圈可達六．六公里。

建設局表示，沿線會增種洋紅風鈴木，具有相當遮蔭效果，不過無法直接連結霧峰的特色景點，因此會利用導覽及指示設施加強引導。

市長林佳龍昨前往視察，市議員李天生、張芬郁、張滄沂及多位里長也到場關心。林佳龍表示，第三期工程預算五千萬，是中央前瞻計畫核定的計畫，除了自行車道的增設，還有環境綠美化，增設平台及改善新厝橋的橋頭柱等。