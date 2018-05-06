〈中部〉台灣製琴師 勇奪胡琴界諾貝爾銅獎

2018-05-06

利用電腦找出最佳音色

〔記者陳冠備／埔心報導〕有「胡琴界諾貝爾獎」之稱的中國二胡製作交流展示大會，今年在北京舉行，來自彰化的胡琴製琴師涂明順製作兩把老紅木胡琴參賽，在全部七十一把名琴中奪下銅獎與優秀賞，是國人首度在國際性胡琴製作大賽中獲獎。涂名順表示，利用電腦科技找出最佳音色，才能讓音樂家得心應手。

現年五十二歲的涂名順，九歲時第一次接觸二胡，二十歲時無師自通製作第一把二胡，三十年的胡琴製作他有一套科學理論，曾獲選國內二十大技藝素人，也是不少華人樂手信賴的製琴師。

對於得獎關鍵涂明順說，二胡只有兩條弦，如何拉出最美的音色用料選材很重要，老紅木、紫檀或花梨木音調皆不同，琴鼓皮選用蟒蛇背皮，音聲才有韌性，可是材料好壞無法控制，很多華人製琴師是靠雙耳聞音色，但現在只要在電腦下載軟體或手機APP就能即時分析頻譜波形，用科技就能打造最佳音色的二胡。

涂明順表示，這是台灣首次有製琴師在華人界舉辦的胡琴製作競賽中得獎，而友人李榮華也獲得優秀賞，等於台灣參賽三把二胡都獲獎，是一大肯定，不過很多選材都仰賴國外，希望未來能打造全台灣製造的二胡，讓台灣工藝被更多人看見。

台南市民族管絃樂團胡琴音樂家劉于菁說，涂老師的胡琴有辦法做出演奏人喜愛的音色，有著相當人性化的技術，這次獲獎實至名歸。