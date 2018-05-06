〈中部〉花燈配大砲 七星陣地碉堡公園好炫

2018-05-06

〔記者劉濱銓／南投報導〕名間鄉七星陣地碉堡公園，近來公所積極爭取經費活化，昨還舉辦巡禮活動，邀請遊客體驗軍事碉堡設施，以及甲車、高射砲等軍事武器，並加入元宵燈會的七星造型狗花燈、風車，為景區增色，未來還有夜間燈飾，盼緊鄰松柏嶺觀光區的特色公園，能成為台三線的新亮點，發揮吸客效應。

設置除役甲車、高射砲

七星陣地碉堡公園位於松柏嶺地區，是名間鄉的制高點，過去有多個軍事碉堡，並設有火砲設施，曾是軍事重地，防止傘兵降落滲透，隨著戰事趨緩、時局更迭，火砲設施撤除，軍事碉堡便閒置，十多年前名間鄉公所獲准使用，期間參山國家風景區管理處也投入三千多萬整修，並爭取到國防部除役甲車、高射砲等軍用武器，目前已完成景觀設備與解說設施，碉堡外觀煥然一新。

七星狗花燈進駐添亮點

公所昨則舉辦碉堡公園巡禮，引導遊客參觀園區，並將今年元宵燈會的七星造型狗花燈移至公園，讓公園除了有甲車、高射砲等軍武設備外，還有可愛的花燈景觀，甚至還有風車造景，就連碉堡上也種植美化、防潮的金針花，夏秋時節還可望開出黃金花海，之後還會有夜間燈飾，遊園將有不同感受。

公所說，松柏嶺是名間鄉主要茶區，也是重要的觀光區，在受天宮的加持下，香客如織，七星陣地碉堡公園的活化，是要提升當地的觀光資源，配合周邊的投一三九自行車道、茶香步道，整合出全台唯一具備茶香、碉堡、宗教文化的觀光廊道，盼為名間觀光再造新里程。

鄉長陳文德說，受天宮每年有百萬香客，如何將香客轉換成遊客，刺激觀光收益，是公所努力目標，期盼碉堡公園能為當地注入觀光活力，讓遊客能深度旅遊。