〈中部〉母親節感恩 爸爸、祖父母入列

2018-05-06

單親及隔代教養多

〔記者詹士弘、黃淑莉／雲林報導〕母親節前夕，縣府為表達對家庭照顧者的辛勞表達慰問及感謝，舉辦親子感恩活動，單親及隔代教養多，父兼母職的爸爸及祖父母也是感恩對象，特別安排家長與孩子一起手作卡片、壓花及紓壓按摩等，讓兒童了解「母親」的辛苦，培養親子親密感。

縣府昨天在西螺兒福中心舉辦母親節系列慶祝活動，社會處副處長陳怡君指出，過去母親節感恩的對象只侷限於媽媽，忽略子女的實際或主要照顧者已經多元化，所以今年男性照顧者及祖父母也納入感謝對象。

現場安排媽媽、爸爸或祖父母與其照顧的子女或孫子女製作手工卡片留存紀念，並祝福他們平安喜樂、健康樂活，表達為人子或人孫的孝親、愛親情意。

麥寮興華國小昨天也舉辦六十周年校慶並慶祝母親節，縣長李進勇、麥寮鄉長許忠富及縣議員許志豪、等到場同樂，切下蛋糕分享學生與家長們，共祝學校生日快樂，現場還有數百名校友回娘家相挺，表揚三代同堂皆為校友家庭，氣氛溫馨熱鬧。

土庫國小越港分校昨天也舉行感恩奉茶謝親恩母親節活動，共有兩百多個家庭參加，小朋友在慈濟大愛媽媽的帶領下雙手奉茶給媽媽，與媽媽相互擁抱、互道我愛你，場面溫馨熱鬧，校方同時辦理數位機會中心揭牌儀式，推廣社區免費資訊學習及服務。