〈中部〉打造花園城市 斗六推廣種盆菜

2018-05-06

〔記者詹士弘／雲林報導〕室內種菜，你體驗過沒有？斗六市公所推動全民一起打造「花園城市」，結合食農教育，教導民眾栽種蔬菜以及香草等盆菜，創造「可觀又可食」成果，不但能夠美化生活環境，還能吃要最健康的菜，廚餘和落葉也可以埋入土中化作肥料，真正做到垃圾減量。

近百名親子體驗

斗六廳昨天放滿月菜苗、肥料、培養土和美植袋，等待近百名親子一起體驗種菜，一盆又一盆的菜苗變成可觀、可食的盆栽。

市長謝淑亞說，之前曾兩度參訪新加坡汲取其優點，希望帶領斗六成為下一個「花園城市」，在推廣食農教育中，她發現種植「可觀又可食」的盆菜，走出屬於斗六自己的路，栽種蔬菜及香草等食用作物不但能夠美化生活環境，在食安問題頻傳的現在，吃自己種的菜更是特別安心，還能吃出健康。

菜園可觀又可食

謝淑亞強調，種植「盆菜」是清淨在源頭的概念，也是循環經濟的起點，主要是希望家裡的廚餘不再外運，就地變有機肥、成蔬菜花草植栽，不僅垃圾減量，花園變菜園而且可觀又可食。

雲林科技大學教授萬騰州也介紹如何將盆菜與紅蚯蚓結合，藉由蚯蚓穿行土中可促進有益微生物繁殖，讓蔬菜根系健康發展，蚯蚓吞食消化腐植質與泥沙後，粗土變細土，是最好的土壞改良劑，所以用盆栽種菜再加上蚯蚓，要種出健康青翠的蔬菜一點也不難。

斗六市公所希望透過綠美化藝術概念教育推廣方式，重新形塑人與空間環境的互動關係，期待參與的民眾將花園與菜園合體，將自身生活與公共藝術營造作連結，完成自身居家環境的藝術美化，進而推動斗六綠色公共藝術的發展。